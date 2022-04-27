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13:45, 27 апреля 2022 года С 1 мая в Орле изменится плата за детский сад Об этом сообщили в городской администрации.





С 1 мая в Орле изменятся размеры платы за посещение детского сада. Новые тарифы утверждены постановлением мэрии № 2266 от 21 апреля.



Родительская плата за посещение одним ребёнком дошкольного учреждения составит:



• 2 130 рублей – в группе пребывания детей при пятидневной рабочей неделе. Ранее – 1 950 рублей;

• 2 400 рублей – в группе круглосуточного пребывания. Ранее – 2 200 рублей;

• 9,90 рублей в час – в группе кратковременного пребывания.





Артём Ежаков





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