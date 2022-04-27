Главная » Новости



13:21, 27 апреля 2022 года В Орле прислали более 70 заявок для участия в телемарафоне «С чего начинается Родина» Жюри приступило к прослушиванию. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич представит некоторых участников и членов жюри.





Самое большое количество заявок на фестиваль-марафон «С чего начинается Родина» прислали учащиеся Орловского музыкального колледжа. И это неудивительно - здесь готовят музыкантов-профессионалов. Но, возможно, повлияло и то, что окна здания колледжа выходят на знаковое место города - сквер Танкистов.



Сейчас в колледже проходит традиционный весенний фестиваль «Дороги Победы», поэтому его участникам даже не пришлось специально подбирать репертуар для телемарафона. Родион Ефанов, например, исполнит старинный русский вальс «На сопках Маньчжурии», написанный в начале 20 века и посвященный воинам, погибшим в русско-японской войне. Музыка Ильи Шатрова живет уже сто лет.



От исполнителя такой песни зависит очень многое, но Родион выбрал ее неслучайно, она действительно тревожит его сердце.



Родион Ефанов, студент Орловского музыкального колледжа: «Когда я ее пою, я переношусь в то время. Иногда даже кров в жилах стынет, потому что я стараюсь прочувствовать все, о чем я пою».

Свобода выбора - абсолютная. У каждого исполнителя есть собственное представление о родине, любви, доме, городе, стране, о том, что и составляет основу патриотизма, и поэтому палитра широкая - от народных песен до современных. Выбор Ольги Фроловой – «Бессмертный полк».



Ольга Фролова, студентка Орловского музыкального колледжа: «Мне кажется, эта песня является современным гимном для людей, которые ждали ждут возвращения своих близких из горячих точек».

А тем временем жюри ежедневно собирается, чтобы посмотреть присланные видеозаписи, посоветоваться, взять на особую заметку то, что понравилось всем единодушно. Ролики продолжают поступать каждый день, сегодня их уже более 70-ти.



Дмитрий Коваленко, художественный руководитель областной Орловской филармонии, член жюри: «Есть ряд людей, совершенно талантливых, которые просто поражают с первого такта, несмотря на издержки производства и качество фонограммы».

Задача у жюри, в состав которого входят композитор, педагоги по вокалу, журналисты ГТРК, - и простая, и трудная одновременно: надо сказать исполнителю «да» или «нет». Вроде несложно, но поскольку отобрать нужно всего двоих, споры стоят жаркие.



Иван Молчанов, журналист ГТРК «Орел»: «У фестиваля прослеживается одна очень важная задача - объединить людей, объединить при помощи духовности, души, при помощи песни».

ГТРК «Орел» поможет победителям записать новые фонограммы, снимет и смонтирует музыкальный клип, который и появится в телевизионном марафоне. Окончательное решение жюри примет уже 28 апреля.



Два лучших исполнителя будут представлять Орловскую область на всероссийском уровне, их увидит вся страна. Ролики, присланные на конкурс, смогут увидеть все орловцы - они появятся в наших соцсетях. И можно будет не просто увидеть, но и проголосовать за понравившегося исполнителя. И это народное голосование обязательно учтет жюри.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2