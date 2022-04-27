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13:27, 27 апреля 2022 года Государство расширило меры налоговой поддержки граждан и организаций в условиях экономического кризиса 26 марта Президент РФ подписал федеральный закон № 67-ФЗ, предусматривающий существенное расширение налоговых льгот для граждан и организаций в условиях сложной экономической ситуации, возникшей в России после введения санкций со стороны западных государств. Этот закон комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О введении в действие Налогового кодекса Российской Федерации» был разработан Правительством РФ целях реализации первоочередных антикризисных мер поддержки в условиях совершения иностранными государствами недружественных действий в отношении России. Он содержит широкий перечень налоговых льгот, затрагивающих как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности, действующих в различных отраслях экономики. Остановимся на некоторых из них. Законом на период 2022 и 2023 гг. снижается размер пени, которая взимается с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога, с 1/150 до 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Таким образом, на указанный период устанавливается единый размер пени для физических лиц и организаций независимо от срока просрочки. Новое правило распространяется на правоотношения, возникшие с 9 марта 2022 года. В целях поддержки туристической отрасли на пять лет устанавливается нулевая ставка налога на добавленную стоимость в отношении услуг по предоставлению в аренду или в пользование на ином основании объекта туристской индустрии, включенного в реестр объектов, утверждаемый Правительством РФ. Нулевая ставка НДС будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов. Кроме того, нулевой ставкой НДС смогут воспользоваться уже существующие гостиницы и иные средства размещения туристов. Для них нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2027 г. В целях реализации мер поддержки организаций, действующих в сфере информационных технологий, на 2022 - 2024 гг. устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0 процентов. Помимо этого, в условиях ухода с российского рынка ряда иностранных компаний и изменения условий осуществления банковской деятельности предусматривается освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц доходов в виде полученных в 2022 г. в собственность имущества (и (или) имущественных прав от иностранной организации за исключением денежных средств), а также доходов в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 гг. по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации. Законом также полностью освобождаются от обложения НДФЛ помощь и подарки, полученные ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, бывшими узниками нацистских концлагерей и военнопленными во время ВОВ независимо от источника и стоимости. Ранее такие доходы полностью освобождались от налогообложения, только если выплачивались за счет бюджетных средств Российской Федерации. По мнению Алексея Ястребова, предусмотренные законом меры позволят повысить финансовую устойчивость российских предприятий в сложившихся неблагоприятных социально-экономических условиях, поддержать развитие отдельных отраслей и, таким образом, снизить негативное воздействие санкций иностранных государств в отношении экономики России.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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