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14:50, 27 апреля 2022 года

Мэр Орла Юрий Парахин посетил Красный мост

Градоначальник встретился с директором подрядной фирмы «Уваровская ПМК-22» Николаем Кутлуниным и обсудил ход реконструкции переправы.


Сегодня мэр Орла Юрий Парахин посетил реконструируемый Красный мост, где встретился с директором ООО «Уваровская ПМК-22» Николаем Кутлуниным. Обсуждался непосредственный ход работ на переправе. Итоги публикует сайт городской администрации.

Глава подрядчика сообщил, что для начала работ по возведению временных переправ – пешеходной и коммуникационной – необходимо дождаться заключения ООО «НИИ Мосты и гидротехнические сооружения». Документ должен быть готов к 4 мая. Сейчас организация занимается исследованием опор, оставленных прошлым подрядчиком. Между тем, УПМК-22 уже заключила с липецким заводом контракты на изготовление и поставку балок пролетных строений.

Перенос теплосетей на временный мост запланирован на май – июнь. До 22 августа ПАО «Квадра» должна принять от УПМК временную схему теплоснабжения на будущий отопительный сезон.

К сегодняшнему дню на объекте возведен строительный городок, техника и сопутствующие материалы для временных мостов: щебень и блоки ФБС. Монтаж крана начнется на майских праздниках.


Артём Ежаков


 
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