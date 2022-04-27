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16:30, 27 апреля 2022 года Орловский священник окрестил четверых десантников, задействованных в СВО на территории Украины Протоиерей Александр Кузнецов и казаки Орловского отдельского казачьего общества посетили места дислокации российских войск и передали бойцам пасхальные подарки.





Протоиерей Александр Кузнецов и казаки Орловского отдельского казачьего общества по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона посетили места дислокации российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины, и поздравили солдат с Пасхой. Бойцам передали пасхальные подарки и детские письма со словами поддержки.



Также протоиерей окрестил четверых десантников. Отец Александр побеседовал с военнослужащими на духовные темы и ответил на интересующие их вопросы. Уезжая, священник благословил российских воинов на служение Отечеству и окропил святой водой, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии





Артём Ежаков





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