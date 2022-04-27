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15:14, 27 апреля 2022 года

В Орле прошел фестиваль «Студенческая весна»

В фестивале приняли участие более 2 тысяч человек, которые представляли семь вузов.


В Орле прошел фестиваль «Студенческая весна». Из 600 представленных на конкурс номеров жюри отобрало на Гала-концерт лишь 15 самых лучших. Гран-при фестиваля за лучшую концертную программу вуза выиграла Академия ФСО.

Евгения Солоухина, начальник отдела поддержки молодежных проектов и инициатив центра молодежи «Полет»: «Была потрясающая программа, которая объединила в себе и вокальные номера, и хореографию, и инструментальный жанр, и художественное творчество, и даже фото и видео. Это была сформированная концертная программа с режиссерской мыслью и практически идеальной постановкой».

Помимо финального концерта прошла выставка добровольческих объединений, организованная в рамках всероссийского фестиваля дарения «Мы вместе».

Волонтёры делились опытом и приглашали присоединиться. Например, написать письмо ветерану к 9 мая. Здесь же стартовала акция «Красная гвоздика» - сбор пожертвований в фонд «Память поколений» в пользу участников боевых действий. Благотворителям получали значок с красной гвоздикой. Фестиваль дарения проходит до 1 мая, и присоединиться к нему может каждый.


Татьяна Тимохина


 
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