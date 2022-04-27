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15:39, 27 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Спасатели МЧС отработали навыки ликвидации возгорания на Орловской ТЭЦ.



- Вода затопила дома на улице Партизанской в Орле. Проблема не новая. Есть ли варианты решения?



- В Орле для участия в телемарафоне «С чего начинается Родина» прислали более 70 заявок.



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