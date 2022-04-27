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15:48, 27 апреля 2022 года В Орле стартовал IX фестиваль детских спектаклей «Волшебный фонарик» Отмена коронавирусных ограничений, позволила провести фестиваль в очном формате. На открытии побывала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





В Орле стартовал IX фестиваль детских спектаклей «Волшебный фонарик». Фестиваль проводит муниципальный театр «Русский стиль». На его сцену детские коллективы не выходили два года. Из-за пандемии фестиваль проходил в формате онлайн. В этом году поступило более 20 заявок на участие.



Зоя Дякина, организатор фестиваля «Волшебный фонарик»: «Мы отсматриваем заявки по видео и выбираем наиболее яркие, наиболее подходящие для нашей сцены спектакли. Мы смотрим на актерские работы, на режиссерское решение, есть так же номинации по художественному воплощению спектакля».

Юные актеры учили роли, думали над костюмами и реквизитами в течение всего сезона. Открыл фестиваль спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет». Его представила студия «Волшебный остров».



Всего в фестивале 12 основных номинаций, плюс одна дополнительная.





Анна Вайсергисер





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