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17:15, 27 апреля 2022 года Орловские швейники передали жителям республик Донбасса партию одежды Груз подготовили 10 региональных предприятий легкой промышленности.





10 предприятий легкой промышленности Орловской области передали жителям республик Донбасса партию одежды собственного изготовления, – сообщает региональный информационный портал. В посылку орловские швейники включили одежду для всей семьи – от домашней до верхней, а также носки. Всего вышло более 20 коробок.



Фото из архива





Артём Ежаков





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