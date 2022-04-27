Орловщина отправляет еще четыре тонны гуманитарного груза российским солдатам

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже завтра утром новая партия гуманитарной помощи из Орловской области отправится к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Общий вес «орловских» посылок составит 4 тонны. Предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, вода…и конечно, письма со словами поддержки - совсем скоро наши ребята получат все лично в руки. Хочу ещё раз от всей души выразить благодарность всем неравнодушным жителям Орловской области, оказавшим посильную поддержку. Все мы понимаем, как для наших ребят сейчас важны теплота и внимание, участие и неравнодушие».