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16:43, 27 апреля 2022 года Спасатели отработали навыки ликвидации ЧП на Орловской теплоэлектроцентрали Подобные учения дают возможность познакомиться сотрудникам экстренных служб с производственным объектом.





Спасатели отработали навыки ликвидации ЧП на Орловской теплоэлектроцентрали. По легенде, в одном из резервуаров с горюче-смазочными материалами появилась течь и нефтепродукты начали растекаться по местности и воспламенились. Для тушения потребовались несколько пожарных расчетов и пожарный поезд.



Перед участниками ставились задачи отработать эффективное взаимодействие оперативного персонала, руководства ТЭЦ, органов власти и МЧС. Работа также нашлась и нефтяникам, и медикам.





Антон Киселёв





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