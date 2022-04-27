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17:37, 27 апреля 2022 года Орловский театр им. Тургенева готовится к премьере Зрителю будет предложена итальянская комедия дель арте. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич побывала на генеральной репетиции.





Орловский театр готовит к показу спектакль по пьесе Карло Гольдони «Сеньор Тодеро - Брюзга». Будет стильно, весело и забавно. Зритель окажется в Венеции, какой ее видел автор пьесы 300 лет назад. Орловский театр готовит к показу спектакль по пьесе Карло Гольдони «Сеньор Тодеро - Брюзга». Будет стильно, весело и забавно. Зритель окажется в Венеции, какой ее видел автор пьесы 300 лет назад. Почти все самые смешные итальянские комедии написал Гольдони. Ему принадлежит открытие, что источник хорошей комедии - разработка характера. Даже, если актер скрыт под маской. Владимир Хрущёв, главный режиссер ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Маска это отдельных характер, у нее своя жизнь. Я могу, как актер, с ней конфликтовать, я могу с ней подружиться, но она диктует свои условия игры. И это исследовать было даже интереснее, чем рассказывать сюжет». Мы тоже не станем пересказывать сюжет. Достаточно того, что это семейная комедия, где все события разворачиваются в доме одного богатого, но очень вредного и ворчливого старика, который норовит «построить» своих домашних и сделать всё так, как он считает нужным. Зрителям этого спектакля придется поломать голову, чтобы не глядя в программку, узнать, кто есть кто. Но для актеров маски - не прикрытие, а скорее наоборот - другой способ ведения роли. Озорная неразбериха, конечно, станет в финале ясной и понятной. Музыка и пластика дополнят настроение. Внимательный зритель увидит даже перекличку и с русским кино. Владимир Хрущёв, главный режиссер ОГАТ им. И.С.Тургенева: «На сто процентов уверен, что зритель придет не на Венецию и Италию посмотреть, а как у них это всё в доме. Что зритель понимает, то он и увидит. Такая русско-итальянская понятная история». Премьера спектакля назначена на 28 апреля, и ее с нетерпением ждут и создатели спектакля, и те, про кого всю историю человечества пишут драматурги.





Эва Стасюлевич





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