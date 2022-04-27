В Орловской области продолжается газификация домовладений в сельской местности

Сегодня к системе газоснабжения подключили дом в селе Богодухово Свердловского района.

В сентябре прошлого года в Свердловском районе стартовала программа догазификации, а сегодня, 27 апреля, в селе Богодухово было подключено очередное домовладение. Рядом с домом организовали выставку газового оборудования. Там же работал мобильный офис по догазификации. Все желающие могли подать заявку на подключение или получить консультацию специалистов, сообщает информационный портал Орловской области.



В Орловской области с 2014 года действуют меры социальной поддержки населения в виде компенсации затрат на газификацию. С этого года действует дополнительная мера по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан в виде денежной компенсации в размере фактических понесенных затрат, но не более 50 тыс. руб. на одно домовладение.



В настоящее время уровень газификации Орловской области составляет 93,7%. К 2025 году этот уровень планируется довести до 100%.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области