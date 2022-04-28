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18:54, 27 апреля 2022 года

В селе Богодухово Свердловского района зажгли Вечный огонь

Это уже четвертый Вечный огонь в районе.


Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на братской могиле в селе Богодухово Свердловского района.
 
В торжественном митинге приняли участие губернатор Андрей Клычков, первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, глава Свердловского района Виктор Рожков.
 
Зажжение Вечного огня состоялось благодаря поддержке компании «Газпром межрегионгаз». Компания будет также осуществлять техническое обслуживание объекта.
 
Вечный огонь в Богодухово – уже четвертый в Свердловском районе и 45 – в Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
 

 
 
 Фото Сергея Мокроусова



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