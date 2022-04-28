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19:16, 27 апреля 2022 года Юрий Парахин: «Пока причина повреждения коллектора по-прежнему непонятна» Мэр Орла побывал сегодня на месте аварии на канализационном коллекторе.





В Орле продолжают устранять аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Городской. Коллектор не справился со стоками. Пострадали частные дома. Над поиском причин аварии бригады Орелводоканала работают пятые сутки. Работы осложняют ряды гаражей: сейчас манипулятор, который расчищает загрязнённую трубу, даже не может развернуться. Поэтому в кратчайшие сроки вновь состоится заседание КЧС администрации Орла, где будет принято решение об их сносе. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела Орелводоканала Владислав Терновых. Бригадам предстоит проложить 78 м новых полиэтиленовых труб, чтобы построить новую обводную линию. Сегодня на месте аварии побывал мэр Юрий Парахин. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Для того, чтобы убрать розлив за железной дорогой, пришлось вскрывать существующую трубу, вычищать его, пробиваться к месту повреждения. Далее на вскрытый участок поставят саркофаг, сверху него протянут новую линию. Пока причина повреждения по-прежнему непонятна, непрогнозируемы и сроки устранения. Мне ежедневно пишут жители с близлежащих улиц. Прекрасно понимаю, что сейчас им приходится жить в непростых условиях, но бригады МПП ВКХ «Орелводоканал» работают на результат. Огромная благодарность им за профессионализм!! Продолжаем!»





Орловское Информбюро





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