четверг 28.04.2022 00:11:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:16, 27 апреля 2022 года

Юрий Парахин: «Пока причина повреждения коллектора по-прежнему непонятна»

Мэр Орла побывал сегодня на месте аварии на канализационном коллекторе.


В Орле продолжают устранять аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Городской. Коллектор не справился со стоками. Пострадали частные дома. Над поиском причин аварии бригады Орелводоканала работают пятые сутки. Работы осложняют ряды гаражей: сейчас манипулятор, который расчищает загрязнённую трубу, даже не может развернуться. Поэтому в кратчайшие сроки вновь состоится заседание КЧС администрации Орла, где будет принято решение об их сносе. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела Орелводоканала Владислав Терновых. Бригадам предстоит проложить 78 м новых полиэтиленовых труб, чтобы построить новую обводную линию.
 
Сегодня на месте аварии побывал мэр Юрий Парахин.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Для того, чтобы убрать розлив за железной дорогой, пришлось вскрывать существующую трубу, вычищать его, пробиваться к месту повреждения. Далее на вскрытый участок поставят саркофаг, сверху него протянут новую линию.
 
Пока причина повреждения по-прежнему непонятна, непрогнозируемы и сроки устранения. Мне ежедневно пишут жители с близлежащих улиц. Прекрасно понимаю, что сейчас им приходится жить в непростых условиях, но бригады МПП ВКХ «Орелводоканал» работают на результат. Огромная благодарность им за профессионализм!! Продолжаем!»



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.