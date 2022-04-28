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21:40, 27 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловские швейные предприятия передали жителям республик Донбасса партию одежды.



- Жюри регионального этапа телемарафона «С чего начинается Родина» приступило к прослушиванию музыкальных произведений. На конкурс прислали более 80 заявок.

- Благодаря нацпроекту «Образование» в Орле появилась своя мультипликационная студия.

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