На Орловщине продолжают расти свиные поголовья

Общее число этих животных в стадах разных форм собственности приближается к миллиону.

Также за отчетный период на четыре процента выросли коровьи стада. Сейчас на Орловщине содержат 43,4 тыс. буренок.



За два с половиной миллиона голов перевалили птичьи поголовья. Это число на 2,6% больше показателя апреля прошлого года.



Тем не менее, в регионе уменьшилось число овец и коз, а также крупного рогатого скота в целом. Снижение произошло на 10,5% и на 7,3% соответственно.