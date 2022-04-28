На Орловщине продолжают расти свиные поголовья

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7:16, 28 апреля 2022 года
На Орловщине продолжают расти свиные поголовьяОбщее число этих животных в стадах разных форм собственности приближается к миллиону.
В Орловской области продолжается рост свиных поголовий. Данные приводит Орелстат. По состоянию на 1 апреля общее число этих животных в стадах всех форм собственности достигло 863,3 тыс., что на 26,3% больше апрельской цифры прошлого года. Подавляющая часть свиного поголовья приходится на сельхозорганизации. Хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в общей сложности разводят 20,4 тыс. свиней.
Также за отчетный период на четыре процента выросли коровьи стада. Сейчас на Орловщине содержат 43,4 тыс. буренок.
За два с половиной миллиона голов перевалили птичьи поголовья. Это число на 2,6% больше показателя апреля прошлого года.
Тем не менее, в регионе уменьшилось число овец и коз, а также крупного рогатого скота в целом. Снижение произошло на 10,5% и на 7,3% соответственно.
Артём Ежаков