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9:12, 28 апреля 2022 года В Орловской области сохранили и увеличили производство основных видов продукции животноводства Отчет опубликовала территориальная служба статистики.





В Орловской области сохранили и увеличили производство основных видов продукции животноводства. Отчет по состоянию на 1 апреля текущего года опубликовала территориальная служба статистики. Основная доля работы традиционно приходится на сельхозорганизации.



Согласно данным, в регионе по сравнению с апрелем прошлого года на 5,2% соответственно выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Производство яиц выросло на 33,2%. Показатели по молоку остались на прежнем уровне.





Артём Ежаков





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