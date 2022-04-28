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8:58, 28 апреля 2022 года
Учрежден юбилейный знак «85 лет Орловской области»Награду будут вручать в торжественной обстановке.
Губернатором Андреем Клычковым учрежден юбилейный знак «85 лет Орловской области». Его получат граждане, показавшие высокие достижения в трудовой деятельности, а также активное участие в развитии Орловской области. Награду будет вручать лично глава региона в торжественной обстановке, – сообщает региональный информационный портал.
Фото: информационный портал Орловской области
Артём Ежаков