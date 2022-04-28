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7:54, 28 апреля 2022 года Краснозоренцы подарили девочке из Донецка велосипед Восьмилетняя Вика получила этот подарок в свой день рождения.





Восьмилетняя Вика из Донецка, прибывшая в Краснозоренский район вместе с семьей, где помимо нее воспитываются еще четверо детей, в свой день рождения получила от местных жителей желанный велосипед и сладкие подарки, – сообщает региональный информационный портал. Кроме семьи Виктории, в районе живет еще одна семья беженцев. Краснозоренцы озаботились созданием для них всех необходимых условий проживания.

Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков





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