Сегодня в Орле продолжится процесс по признанию геноцидом действий фашистов

Слушания проходят в Орловском областном суде.

Сегодня в Орловском областном продолжится слушание дела о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Историй, которые готовы рассказать очевидцы, очень много. На первом заседании выступили три жителя Орловской области. Они рассказали о том, что видели своими глазами во время оккупации

Но не все очевидцы, в силу возраста, физически могут присутствовать на суде. Поэтому сегодня новые свидетели подключатся к слушаниям по видеосвязи.

Фактов и доказательств по делу становится больше. Так, в деревне Пешково Знаменского района в прошлом году нашли массовую могилу мирных жителей. Помогли поисковикам рассекреченные данные ФСБ. Ведомство опубликовало еще больше документов, рассказывающих о том, кто такие каратели из «Украинской компании», и как они издевались над женщинами и детьми.

Юлия Чертова, официальный, представитель УФСБ России по Орловской области: «Размещены рассекреченные документы органов контрразведки СМЕРШ о зверствах пособников фашистских захватчиков в Орловской области в 1942 году. Публикуемые документы выявлены и рассекречены в рамках проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны».

Новые показания очевидцев и допросы можно посмотреть на официальном сайте Федеральной службы безопасности.