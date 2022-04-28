Мошенники разрабатывают фейковые мобильные приложения банков

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9:34, 28 апреля 2022 года
Мошенники разрабатывают фейковые мобильные приложения банковПодробности сообщил эксперт отдела безопасности орловского отделения Банка России Александр Наместников.
Из-за санкций мобильные приложения некоторых крупных банков исчезли из официальных магазинов приложений. Из-за этого у мошенников появился новый способ обманывать граждан. Они разрабатывают фейковые приложения – очень похожие на настоящие. С их помощью преступники получают доступ к персональным данным и счетам граждан.
Распространяются фальшивые приложения по-разному. Иногда их даже можно встретить на официальных площадках, поскольку их не успевают отследить и ликвидировать фальшивку. Однако чаще поддельные приложения попадают людям через социальные сети, мессенджеры или по электронной почте.
Через фальшивое приложение, установленное на смартфон жертвы, мошенники могут получить доступ к его мобильному банку. Таким образом, преступники могут похитить деньги со счетов, а также оформить кредит. Причем в случае, когда владелец гаджета самостоятельно установил мобильное приложение, банк не вернет ему украденные деньги и не аннулирует кредит.
«Если приложение вашего банка перестало работать, используйте вместо него онлайн-банк. Для этого в браузере телефона надо ввести адрес официального сайта банка. Но будьте внимательны и проверяйте адрес, чтобы не угодить на поддельную страницу. Часто банки предлагают скачать приложение напрямую со своего официального сайта – таким предложением можно воспользоваться. Важно не скачивать приложения и программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов или переходя по ссылкам, которые вам прислали незнакомцы», – рассказал эксперт отдела безопасности орловского отделения Банка России Александр Наместников.
Орловское Информбюро