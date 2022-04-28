9 мая в Орле выступит сводный оркестр Росгвардии

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21:41, 27 апреля 2022 года
9 мая в Орле выступит сводный оркестр РосгвардииОб этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.
9 мая в 18:00 на площади Ленина в Орле состоится выступление сводного оркестра Центрального округа Росгвардии под руководством Виктора Сорокина. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.
Губернатор добавил, что запланировано много мероприятий на предстоящие праздники.
Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Артём Ежаков