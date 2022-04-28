9 мая в Орле выступит сводный оркестр Росгвардии

Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.

9 мая в 18:00 на площади Ленина в Орле состоится выступление сводного оркестра Центрального округа Росгвардии под руководством Виктора Сорокина. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.



Губернатор добавил, что запланировано много мероприятий на предстоящие праздники.



Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

