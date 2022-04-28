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21:58, 27 апреля 2022 года Губернатор Орловской области рассказал о планах реконструкции аэропорта «Южный» По словам Андрея Клычкова, аэропорт не будет принимать дальнемагистральные, тяжелые самолеты.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал выделение миллиарда рублей на обновление аэропорта «Южный».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Действительно, запланировано выделение миллиарда рублей на строительство в период 2022 – 2023 годов аэропорта на территории города Орла. Этот вопрос давно обсуждается, и при поддержке Михаила Мишустина деньги выделили. Думаю, в ближайшее время начнем проектирование и строительство. Мы, безусловно, не замахиваемся на дальнемагистральные, тяжелые самолеты. Это будут самолеты для наших жителей, чтобы они могли летать в Москву, в курортные города. Я в большей степени заинтересован в том, чтобы это не создавало неудобств для жителей близлежащих домов. Исходя из этой концепции, будем решать».





Артём Ежаков





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