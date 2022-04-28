Андрей Клычков обратил внимание мэра Орла на мусор на городских кладбищах

На состояние погостов главе региона жаловались зрители его прямой трансляции.

Жители Орла продолжают жаловаться на завалы мусора на городских кладбищах. Об этом писали и зрители сегодняшнего эфира губернатора Андрея Клычкова. Этот вопрос глава региона незамедлительно переадресовал мэру Юрию Парахину.



Андрей Клычков: «Юрий Николаевич, мы с вами говорили о кладбищах, люди пишут, подтверждают мои слова. Нужно приводить в порядок. Это ненормально – бардак, который там творится».



Сам мэр говорил об этой ситуации днем во время прямого включения с Красного моста: «Видел очень много жалоб на уборку кладбищ. Мы не останавливаемся на этой работе, тоннами вывозим мусор, и пока не наведем порядок на кладбищах города, будем продолжать».