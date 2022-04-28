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10:20, 28 апреля 2022 года Пять инвесторов готовы развернуть производство в новой орловской преференциальной зоне Сумма вложений может составить составить порядка 300 миллионов рублей.





Пять потенциальных резидентов заявили о готовности создавать производства в орловском индустриальном парке «Новосильское шоссе», – сообщает региональный информационный портал со ссылкой на РБК «Черноземье». Ранее было принято решение о создании здесь преференциальной зоны для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма возможных вложений составляет порядка 300 миллионов рублей. Областной регдепартамент экономразвития и инвестиционной деятельности начал готовить заявку в профильное министерство для получения четверти миллиарда рублей на создание инфраструктуры индустриального парка для субъектов МСП, чьим преимуществом являются транспортная доступность.





Артём Ежаков





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