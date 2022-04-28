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10:45, 28 апреля 2022 года В этом году орловская «Спецавтобаза» получит 28 единиц новой техники Предприятию уже доставили 15 машин.





МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» в этом году получит 28 единиц новой техники, – сообщили в мэрии. 15 машин уже доставлены. На текущей неделе предприятию передали ручной вибрационный каток и дорожный пылесос. Эксплуатация принятой техники начнется не раньше мая. Сейчас на нее оформляют нужные документы.



Еще шесть единиц приобретенной спецтехники поставят в течение двух месяцев. По остальным позициям сейчас ищут подрядчика.









Артём Ежаков





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