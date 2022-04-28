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11:25, 28 апреля 2022 года

Орловчанка отделалась условным сроком за махинации с детскими выплатами и маткапиталом

Женщина попыталась «подзаработать», выдумав себе двоих детей.


В Орле за мошенничество с детскими выплатами и материнским капиталом к условным двум годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей приговорена местная жительница, – сообщили в Заводском районном суде. Женщина решила получить две единовременные выплаты на детей в возрасте до 8 лет в размере пять тысяч рублей каждая, для чего обратилась в местное отделение ПФР с паспортом и поддельными свидетельствами о рождении двоих детей с целью оформления СНИЛС. Затем орловчанка с чужого телефона зашла на сайт «Госуслуги», где оформила электронные заявления и получила выплаты. На этом женщина не остановилась, попытавшись получить материнский капитал, но в Пенсионном фонде сделали стандартный запрос в орган ЗАГС и получили ответ, что заявительница детей не имеет.


Артём Ежаков


 
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