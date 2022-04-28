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12:45, 28 апреля 2022 года 73 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 36 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 36 человек.



Болезнь победил еще 81 житель региона. Ее новыми жертвами стали два пациента. Всего с начала пандемии в области умерло 1 897 человек.





Артём Ежаков





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