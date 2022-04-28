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11:45, 28 апреля 2022 года В Орловской области профинансируют ремонт жилья инвалидов и участников Великой Отечественной войны Для этого из региональной казны готовы выделить по 50 тысяч рублей на человека. На единовременную выплату на Орловщине претендуют 90 граждан.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал предложение регдепартамента соцзащиты о единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере по 50 тысяч рублей на человека для проведения ремонта жилья. Об этом сообщает региональный информационный портал. На получение выплаты претендуют 90 жителей региона. Подробнее о категориях граждан, которым она будет произведена, можно узнать, перейдя по ссылке.





Артём Ежаков





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