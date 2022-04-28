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12:09, 28 апреля 2022 года Орловщина готова открыть верующим свои православные святыни Чем готов удивлять город, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юля Опанасюк.





Болхов давно притягивает православных паломников. Его называют городом церквей и колокольного звона. Один из символов города - Спасо-Преображенский собор. Здесь покоятся мощи священноисповедника Георгия Коссова, а несколько лет назад здесь появилась уникальная икона Богородицы, ее нашли охотники в заброшенном сарае. Как выяснилось позже, икона была написана на святой горе Афон в 1894 году в русском монастыре.



Свод Спасо-Преображенского собора хранит фреску, изображающую двунадесятые православные праздники. Как поведал благочинный храмов Болховского округа, протоиерей Александр Кузнецов, это образец русской фресковой живописи, ярославская школа.



В Рождественской церкви прихожан встречает образ Матери Божией Иерусалимской. Это точная мера с иконы Успенского собора Московского Кремля, написанная еще в 1755 году. В церкви есть еще один образ Пречистой, с непростой историей. В годы советской власти храм использовали как зернохранилище. Когда обнаружили, что зерно просыпалось в подпол через дыру в полу, решили ее забить. Под рукой оказалась икона. Но человек, которому это было поручено, был верующим. Он спрятал икону дома, а затем отдал ее соседке. Впоследствии женщина стала старостой этого храма.



Роман Фаустов, иерей, священник Спасо-Преображенского собора г. Болхова: «Отец Василий Ермаков говорил, что Россия начнет возрождаться из глубинки. Конечно, он радел и молился, чтобы возрождение Орловской области начиналось в Болхове».

Уникальность Болхова могут оценить все, кто сюда приедет. Как это сделали в свое время участники экспедиционного проекта 1XPEDITION. Они уже не первый год изучают Орловщину и уже начали разрабатывать особенные туристические маршруты.



В Мценском районе также есть места, связанные с историей православия. Одно из них - место гибели священномученика Кукши. Сейчас там расположен мужской монастырь, а в храме хранится уникальная икона покровителя вятичей, написанная еще в 1895 году. На территории монастыря есть и святой источник, которому в этом году исполняется 909 лет. Но какие события в жизни нашей страны не происходили, народная тропа сюда еще никогда не зарастала, и хочется, чтобы так было и дальше.





Юлия Опанасюк





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