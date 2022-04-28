четверг 28.04.2022 17:37:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:09, 28 апреля 2022 года

Орловщина готова открыть верующим свои православные святыни

Чем готов удивлять город, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юля Опанасюк.


Болхов давно притягивает православных паломников. Его называют городом церквей и колокольного звона. Один из символов города - Спасо-Преображенский собор. Здесь покоятся мощи священноисповедника Георгия Коссова, а несколько лет назад здесь появилась уникальная икона Богородицы, ее нашли охотники в заброшенном сарае. Как выяснилось позже, икона была написана на святой горе Афон в 1894 году в русском монастыре.

Свод Спасо-Преображенского собора хранит фреску, изображающую двунадесятые православные праздники. Как поведал благочинный храмов Болховского округа, протоиерей Александр Кузнецов, это образец русской фресковой живописи, ярославская школа.

В Рождественской церкви прихожан встречает образ Матери Божией Иерусалимской. Это точная мера с иконы Успенского собора Московского Кремля, написанная еще в 1755 году. В церкви есть еще один образ Пречистой, с непростой историей. В годы советской власти храм использовали как зернохранилище. Когда обнаружили, что зерно просыпалось в подпол через дыру в полу, решили ее забить. Под рукой оказалась икона. Но человек, которому это было поручено, был верующим. Он спрятал икону дома, а затем отдал ее соседке. Впоследствии женщина стала старостой этого храма.

Роман Фаустов, иерей, священник Спасо-Преображенского собора г. Болхова: «Отец Василий Ермаков говорил, что Россия начнет возрождаться из глубинки. Конечно, он радел и молился, чтобы возрождение Орловской области начиналось в Болхове».

Уникальность Болхова могут оценить все, кто сюда приедет. Как это сделали в свое время участники экспедиционного проекта 1XPEDITION. Они уже не первый год изучают Орловщину и уже начали разрабатывать особенные туристические маршруты.

В Мценском районе также есть места, связанные с историей православия. Одно из них - место гибели священномученика Кукши. Сейчас там расположен мужской монастырь, а в храме хранится уникальная икона покровителя вятичей, написанная еще в 1895 году. На территории монастыря есть и святой источник, которому в этом году исполняется 909 лет. Но какие события в жизни нашей страны не происходили, народная тропа сюда еще никогда не зарастала, и хочется, чтобы так было и дальше.


Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.