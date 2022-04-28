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12:14, 28 апреля 2022 года

Гособвинение запросило для экс-главы облздрава Орловской области Ивана Залогина 6 лет колонии

Судебное следствие по уголовному делу окончено. Впереди – оглашение приговора.


Гособвинение запросило для бывшего руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина шесть лет колонии общего режима со штрафом в 480 тысяч рублей, – сообщили в региональной прокуратуре. Также обвинитель просит на три года лишить Залогина права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Чиновник обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Залогин необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», используя для этого формальные нарушения, выявленные в результате проверки, организованной самим Залогиным. Другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Сотрудник, вписавший в акты несущественные для отказа нарушения по указанию Залогина, пошёл на сделку с правоохранителями и был приговорён судом к полутора годам условно, а также двухлетнему запрету занимать государственные должности.


Артём Ежаков


 
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