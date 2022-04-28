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12:30, 28 апреля 2022 года

Болховская гимназия ждет старта капитального ремонта

В этом году образовательному учреждению исполняется111 лет. Об истории здания и о планах на будущее расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


В Болховской гимназии готовятся к переменам. В этом году планируют стать частью федеральной программы «Развитие образования». Она поможет создать современные условия для школьников.

Ольга Баева, директор гимназии г. Болхова: «Нам очень хочется войти в эту программу, это позволит нам заменить крышу, обновить фасад и сделать систему отопления».

Но не все так просто. Здание почти полвека назад причислили к «лику» культурных ценностей регионального значения, что накладывает свой отпечаток - особенные требования при подпоре подрядчика и повод для сбора дополнительных документов. Чтобы составить смету, пришлось оформить паспорт объекта. В какую сумму выльется ремонт, пока никто не знает.

История школы уходит корнями в 1911 год. Тогда началось строительство мужской гимназии. На возведение здания потратили почти 138 тысяч рублей. Образование было платным. Ребята изучали сразу несколько языков. Воспитывали строго. В качестве наказания использовали розги и карцер. Но страшнее всего было исключение из гимназии, так как в высшее учебное заведение уже было не поступить. Удостоверения об окончание мужской гимназии получил всего один выпуск. Деятельность образовательного учреждения прервала революция. А статус объекта культурного наследия здание получило из-за исторического события. Именно в актовом зале гимназии в 1918 году провозгласили советскую власть в Болховском уезде. С этого момента мужская гимназия была переименована в среднюю школу имени Карла Маркса.

Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны первый этаж здания стал конюшней. Второй - тюрьмой для военнопленных.

Статус гимназии вернули в 2003 году. Сегодня здесь обучаются 500 школьников. Здание нуждается в ремонте.

Ольга Баева, директор гимназии г. Болхова: «Если будут выделены деньги, которые позволят нам провести ряд всех наших запланированных мероприятий, то возможно нам придется обучаться в другом образовательном учреждении».

Время капитального ремонта настало, задача - сохранить всю красоту и неповторимость здания, которому в этом году исполнится 111 лет.


Анна Вайсергисер


 
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