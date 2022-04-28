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12:32, 28 апреля 2022 года

В Орле начала работу православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»

Ярмарка расположилась на территории Успенского собора. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Юлии Сабельниковой.


В Светлую седмицу Орёл встречает православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России». Территория Успенского собора принимает гостей из крупнейших храмов и монастырей России, Греции, Молдовы, ЛНР и Сирии.

Церковная утварь, иконы, духовная литература, одежда - каждый найдет что-то по душе. В большом ассортименте натуральная продукция: мёд, подсолнечное масло, бальзамы и травяные сборы.

На ярмарке предлагаются не только предметы осязаемые, но и возможность душой прикоснуться к вере. Село Николаевское в Кировской области названо в честь Николая Чудотворца. Там находится женский монастырь. В паломничество приглашают всех желающих: несколько недель можно жить на территории в качестве трудника - помогать монахиням.

Ярмарка будет открыта с 10 утра до 7 вечера. В последний день - 3 мая, работа продлится до 16:00.


Юлия Сабельникова


 
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