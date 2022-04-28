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12:35, 28 апреля 2022 года Орловские профсоюзы организовали автопробег, посвященный Дню Победы Маршрут пролегает по местам боевой славы.





Сегодня в Орле стартовал автопробег, организованный профсоюзами. Перед началом участники возложили цветы к памятнику генералу Горбатову. Затем 15 автомашин с флагами России, боевым красным знаменем и стягами своих профсоюзных организаций проехали по улицам Орла. Автопробег охватит Орловский, Покровский и Ливенский районы. По пути будут сделаны остановки в местах воинских захоронений. Конечная точка - мемориал «Курган Славы» в Ливенском районе.





Татьяна Тимохина





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