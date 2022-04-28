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12:40, 28 апреля 2022 года Жюри конкурса «С чего начинается Родина» начало работу Победители регионального этапа станут известны уже сегодня, 28 апреля.





В эти минуты жюри конкурса «С чего начинается Родина» выбирает 10 лучших песенных исполнителей. ГТРК «Орел» поможет победителям записать новые фонограммы, снимет и смонтирует музыкальный клип, который и появится в одноименном телемарафоне. Окончательное решение жюри примет уже сегодня, 28 апреля.



По итогам окружного этапа два лучших исполнителя будут представлять Орловскую область на всероссийском уровне. Ролики, присланные на конкурс, смогут увидеть все орловцы – они уже появляются в наших соцсетях. Можно будет не просто увидеть, но и проголосовать за понравившегося исполнителя. И это народное голосование обязательно учтет жюри.



В нашей группе в ВКонтакте "Орловское информбюро" стартовало народное голосование. Отдайте свое сердчеко в лайке лучшим.





Артём Ежаков





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