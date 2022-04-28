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13:45, 28 апреля 2022 года В Орловской области при рождении ребенка начнут выдавать сертификаты на 5 тысяч рублей Это станет дополнительным бонусом для семей.





В Орловской области при рождении ребенка начнут выдавать сертификаты на 5 тысяч рублей «Подарок новорожденному». Об этом сообщает региональный информационный портал. Это станет дополнительной мерой поддержки матерей, родивших ребенка, начиная с 2022 года. Выдача сертификата планируется Управлением ЗАГС Орловской области одновременно с получением одним из родителей новорожденного свидетельства о его рождении.





Артём Ежаков





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