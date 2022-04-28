четверг 28.04.2022 17:38:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:08, 28 апреля 2022 года

В местах лишения свободы сохраняется право на труд

Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова побывала в Шаховской исправительной колонии и узнала, какую профессию осваивают женщины, отбывающие наказание.


В Шаховской исправительной колонии на швейном производстве трудятся около 750 женщин - это больше 90 процентов осуждённых. Работа - шесть дней в неделю. Процесс идет по потоковой системе: в начале - раскройка, затем из кусочков ткани собирают брюки и куртки, в конце цеха можно увидеть готовое изделие. В основном осуждённые шьют зимнюю спецодежду. За месяц бригада выпускает и отправляет заказчикам около 4 тысяч таких костюмов. Зарплата около 13-15 тысяч рублей.

Елена Голодникова, заместитель начальника ИК-6, начальник центра трудовой адаптации осуждённых: «После удовлетворения всех исковых требований, оплаты коммунальных услуг, одежды, ту сумма, которая остается, они могут потратить на приобретение продуктов питания, средства личной гигиены».

На воле Анастасия иголку в руках держала только на школьных уроках труда. За 8 лет, что девушка отбывает наказание, освоила технику в совершенстве. Есть даже своеобразный карьерный рост.

Анастасия, осуждённая ИК-6: «Изначально была швеей, потом в раскройном цехе, потом стала бригадиром».

И хоть труд помогает отвлечься, каждая здесь считает дни до освобождения.
Насте до выхода на свободу осталось меньше трех месяцев: дома ждут родители и двенадцатилетний сын. Наказание отбывает по 228-й статье. Употребляла и сбывала наркотики.

Анастасия, осуждённая ИК-6: «Здесь мне мозги вправили, как говорится. Я даже рада, что попала сюда, переосмыслила свои действия, поступки, которые были там, все эти наркотики. Сколько вреда я принесла своим родным, близким».

После окончания срока вернуться к прежней профессии получается не у всех. Те, кто со швейной машинкой на «ты», легко находят работу на производстве уже после освобождения.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.