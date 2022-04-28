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13:08, 28 апреля 2022 года В местах лишения свободы сохраняется право на труд Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова побывала в Шаховской исправительной колонии и узнала, какую профессию осваивают женщины, отбывающие наказание.





В Шаховской исправительной колонии на швейном производстве трудятся около 750 женщин - это больше 90 процентов осуждённых. Работа - шесть дней в неделю. Процесс идет по потоковой системе: в начале - раскройка, затем из кусочков ткани собирают брюки и куртки, в конце цеха можно увидеть готовое изделие. В основном осуждённые шьют зимнюю спецодежду. За месяц бригада выпускает и отправляет заказчикам около 4 тысяч таких костюмов. Зарплата около 13-15 тысяч рублей.



Елена Голодникова, заместитель начальника ИК-6, начальник центра трудовой адаптации осуждённых: «После удовлетворения всех исковых требований, оплаты коммунальных услуг, одежды, ту сумма, которая остается, они могут потратить на приобретение продуктов питания, средства личной гигиены».

На воле Анастасия иголку в руках держала только на школьных уроках труда. За 8 лет, что девушка отбывает наказание, освоила технику в совершенстве. Есть даже своеобразный карьерный рост.



Анастасия, осуждённая ИК-6: «Изначально была швеей, потом в раскройном цехе, потом стала бригадиром».

И хоть труд помогает отвлечься, каждая здесь считает дни до освобождения.

Насте до выхода на свободу осталось меньше трех месяцев: дома ждут родители и двенадцатилетний сын. Наказание отбывает по 228-й статье. Употребляла и сбывала наркотики.



Анастасия, осуждённая ИК-6: «Здесь мне мозги вправили, как говорится. Я даже рада, что попала сюда, переосмыслила свои действия, поступки, которые были там, все эти наркотики. Сколько вреда я принесла своим родным, близким».

После окончания срока вернуться к прежней профессии получается не у всех. Те, кто со швейной машинкой на «ты», легко находят работу на производстве уже после освобождения.





Юлия Сабельникова





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