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15:39, 28 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские профсоюзы организовали автопробег, посвященный Дню Победы. Маршрут пролегает по местам боевой славы.



- Орловский бумажный комбинат осваивает бережливые технологии. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда».



- Исправление трудом. Прошлая жизнь «пришила им срок», теперь они, стежок за стежком, идут к освобождению. Материал корреспондента ГТРК «Орел» из Шаховской колонии.



- Болховская гимназия готовится к капремонту. Здание со столетней историей является объектом культурного наследия.



- Орловщина готова открыть верующим свои православные святыни. Активисты готовят маршруты.



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