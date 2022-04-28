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15:15, 28 апреля 2022 года

Больше 700 орловских подростков вакцинировались от COVID-19

575 ребят прошли полный курс прививки.


В Орловской области 711 подростков от 12 до 17 лет приняли участие в вакцинации от COVID-19. 575 ребят получили оба компонента вакцины «Спутник М». Об этом в ходе заседания регштаба рассказал глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Всего в регион поступило почти полторы тысячи комплектов подростковой вакцины, – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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