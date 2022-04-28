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16:15, 28 апреля 2022 года

В Орле назвали лучших педагогов для «особенных детей»

Подведены итоги конкурса «Специальный педагог – 2022».


В Орле подвели итоги конкурса профессионального мастерства для педагогов, работающих с «особенными» детьми – «Специальный педагог – 2022». На почетное звание претендовали 50 человек – дефектологов, логопедов, тьюторов, и психологов.

Среди педагогов дошкольных образовательных учреждений лучшей стала учитель-логопед детского сада № 74 Людмила Петерс, второе место заняла ее коллега из детского сада № 85 Татьяна Быковская, третье место присудили сотруднице детского сада № 96 Елене Смирновой.

Среди педагогов общеобразовательных учреждений победителями были названы педагог-психолог Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ Павел Шумаков и педагог-психолог школы № 50 Ольга Русанова. Третье место досталось работнице школы № 45 им. Блынского Наталье Крайновой, – сообщили в городской администрации.

Фото с сайта мэрии Орла




Артём Ежаков


 
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