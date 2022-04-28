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16:45, 28 апреля 2022 года Масочный режим в Орловской области продлен до 31 мая включительно Вместе с ним сохраняются прочие противоэпидемические требования.





В Орловской области до 31 мая включительно продлен масочный режим и прочие противоэпидемические требования. Решение было озвучено на сегодняшнем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.



Также было заявлено, что праздничные мероприятия в учебных учреждениях пройдут в штатном режиме, без дополнительных ограничений по численности участников. 17 мая запланирован «последний звонок» для девятиклассников, а 24 мая торжественные линейки пройдут у одиннадцатиклассников. Также запланировано большое количество культурных мероприятий на свежем воздухе.





Артём Ежаков





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