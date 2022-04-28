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17:20, 28 апреля 2022 года В Орловской области возобновляется плановая госпитализация Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания регионального оперативного штаба.





С 28 апреля в Орловской области в полном объеме возобновляется плановая госпитализация. При поступлении в стационар по-прежнему будут применять комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания регионального оперативного штаба.





Артём Ежаков





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