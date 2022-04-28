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17:02, 28 апреля 2022 года

Вечный огонь как память героям

Пламя Вечного огня зажгли на мемориале в Богодухово Свердловского района. Объект построен и будет технически обслуживаться специалистами компании «Газпром межрегионгаз». С подробностями – корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


В селе Богодухово Свердловского района в Великую Отечественную войну шли ожесточенные бои. Народ встал на защиту своей земли от фашистов. После оглашения Победы односельчане установили памятный знак павшим воинам стрелковой дивизии. В 1965 году жители своих героев перезахоронили на братской могиле. На плитах - 123 имени. Вместе с ними и герой-интернационалист Юрий Шмелев. Школа, где и расположен мемориал, носит его имя. Накануне на мемориале зажгли Вечный огонь.

Строительно-монтажные работы газовики провели в кратчайшие сроки. Проложили газопровод длиною почти 160 метров. Сохранение традиций и героического прошлого страны в компании считают священной обязанностью.

Сергей Табачук, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам компании «Газпром межрегионгаз»: «Мы поддерживаем решение Государственной думы, которое позволит сделать бесплатным газ для работы мемориалов Вечного огня. Более того, наши специалисты уже многие годы по всей России проводят техническое обслуживание Вечных огней, участвуют в реставрации и реконструкции памятников и мемориалов».

Всего в регионе уже непрерывно пылают 35 Вечных огней, а в праздники зажигают еще и 10 Огней Памяти.

Беречь, сохранять и передавать потомкам - завет нынешнему поколению от тех, кто начинал работу по созданию краеведческого школьного музея. Экспонаты для него собирали всем селом. Вместе заполнили страницы боевой и трудовой славы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Готовясь сейчас к 9 Мая, крайне важно, на фоне всех событий, которые происходят, еще раз подчеркнуть и показать ту память, которая хранится на территории Орловской области, ту заботу и работу, которую сейчас наши жители оказывают и беженцам, пребывающим с территории ЛНР и ДНР и тем ребятам, которые находятся на передовой».

Поисковой работой ученики продолжают заниматься. Они нашли практически всех родственников тех, кто погиб в боях за село. А теперь будут ухаживать и за деревьями, посаженными в их честь. Рядом с мемориалом ребята и гости высадили свой Сад Памяти.


Анна Вайсергисер


 
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