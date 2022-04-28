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18:02, 28 апреля 2022 года В Орле по делу о геноциде заслушали показания историков и поисковиков Сегодня состоялось второе заседание Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны.





В Орле продолжается рассмотрение дела о геноциде. При рассмотрении обстоятельств дела органами прокуратуры было установлено, что всего на территории нынешней Орловской области за период ее временной оккупации фашистско-немецкими захватчиками и их пособниками было истреблено 421 755 человек, в том числе 50 тыс. мирных советских граждан, 1 тыс. детей, 371 755 военнопленных. 56 490 человек было угнано в Германию на каторжные работы.



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Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Сегодня состоялось второе заседание Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны. Суд заслушал показания историков и поисковиков. На заседании суда выступили доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов и кандидат исторических наук Александр Саран, а также представители поискового движения региона.Подробности – на информационном портале Орловской области.Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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