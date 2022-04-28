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18:38, 28 апреля 2022 года

Сегодня – День работника скорой медицинской помощи

Именно от их оперативности зависела жизнь пациентов в пандемию коронавируса.


Сотрудники скорой помощи в пандемию оказались на передовой в борьбе с коронавирусом. В начале пандемии они работали сутками, помогая выжить. В Орле количество выездов бригад станции скорой помощи достигало 500 раз в день. Сейчас - вдвое меньше. 
 
Татьяна Макашова, фельдшер станции скорой помощи: «Было тяжело поначалу, нагрузка росла, но мы как слаженный коллектив имели на это силы, возможности, и постарались друг друга прикрывать и поддержать».
 
И сейчас ежедневно бригады скорой помощи спешит на вызовы. Обеспечить оперативность работы фельдшеров призван обновленный автопарк и новое оборудование. Но есть и проблемы.
 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ: «Сегодня хочется не просто их поздравить, а поблагодарить за их работу и профессионализм. Много еще вопросов остается. В первую очередь, это и заработная плата врачей, особенно они разнятся в разных регионах, поэтому этот вопрос остается на контроле в повестке Государственной думы, правительства РФ и, конечно, региональных властей».



Анна Вайсергисер


 
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