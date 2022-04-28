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19:02, 28 апреля 2022 года В преддверии Первомая орловцы, отлившиеся в труде, получили награды Вручение прошло в торжественной обстановке в администрации региона.





Сегодня, накануне Праздника весны и труда, орловцев отметили государственными и региональными наградами за успехи в профессиональной деятельности. В соответствии с Указом Президента РФ за высокий профессионализм и добросовестную работу по оказанию медицинской помощи населению, в том числе в условиях COVID-19, главному врачу городской больницы им. Боткина Александру Лялюхину вручен орден Пирогова. Профессору Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Валентине Огневой присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Благодарностью Президента РФ отмечены директор лицея № 4 г. Орла Татьяна Малыгина, начальник управления документационного обеспечения администрации губернатора и правительства Орловской области Светлана Старчак, учитель Кривцово-Плотского филиала Никольской школы Ольга Дорофеева, слесарь-инструментальщик АО «Протон» Николай Кузнецов, кладовщик АО «Протон» Нина Якушина. Почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ награжден главный врач областной Поликлиники № 2 Павел Сергеев. Благодарности Министра экономического развития РФ удостоен заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования» награждены депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Пилипенко и ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Александр Федотов. Почетная грамота Министра обороны РФ вручена гендиректору АО «Агрофирма Мценская» Николаю Жернову. Коллектив Московской железной дороги отмечен благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за вклад в организацию общероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ». Звание «Почетный работник культуры Орловской области» присвоено директору Областной библиотеки им. И. А. Бунина Людмиле Бородиной, звание «Почетный работник образования Орловской области» - преподавателю Орловской детской хоровой школы Ирине Ивановой. Ряд орловцев был отмечен Почетными Грамотами и Благодарностями Губернатора области. В их числе - ведущий конструктор предприятия «Ливгидромаш», лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» Сергей Колесников.





Орловское Информбюро





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