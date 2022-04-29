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8:17, 29 апреля 2022 года В орловских летних лагерях отдохнут почти 3 тысячи орловских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Достичь такой цифры помогло дополнительное финансирование.





В этом году в орловских летних лагерях отдохнут 2 959 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Достичь такой цифры помогло дополнительное финансирование в размере почти 20 миллионов рублей, что позволило добавить в список 1 289 детей.





Артём Ежаков





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