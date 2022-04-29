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8:41, 29 апреля 2022 года Орловцы смогут посетить Пенсионный фонд во время майских праздников Клиентская служба будет принимать обращения граждан за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.





Орловцы смогут посетить Пенсионный фонд во время майских праздников. Клиентская служба будет принимать обращения граждан за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.







С графиком работы МФЦ можно ознакомиться на С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Информация о графике приема в клиентских офисах ПФР в майские праздники опубликована на региональной странице отделения в разделе «Информация для жителей» – подразделе «Гражданам».С графиком работы МФЦ можно ознакомиться на Портале МФЦ Орловской области.





Артём Ежаков





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