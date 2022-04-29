Шестеро орловцев подозреваются в хищении 700 килограммов металла с фермы в Покровском районе

Преступления совершались в течение двух месяцев.

Шестеро орловцев подозреваются в хищении 700 килограммов металла с неработающей фермы в Покровском районе, – сообщили в областном УМВД. Преступления совершались в марте – апреле. Злоумышленники воспользовались длительным отсутствием хозяина фермы, и в несколько заходов отбивали бетон с арочных конструкций. Обнажившееся железо мужчины резали на части и вывозили в пункт приема. Всего они выручили 21,6 тысячи рублей.



Подозреваемые предприняли меры к возмещению ущерба. Всех их отпустили под подписку о невыезде.